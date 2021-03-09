قرار بمنع دخول المركبات المخالفة للأوزان عبر جميع المعابر البرية





أصدرت وحدة النقل البري بوزارة البنى التحتية و النقل قراراً بمنع دخول المركبات المخالفة للأوزان المسموح بها عبر جميع المعابر البرية للسودان .

و أوضح المدير العام للوحدة هشام علي في القرار الذي تحصل “باج نيوز” على نسخة منه ، أن ذلك يأتي في إطار الجهود للمحافظة على الطرق القومية و لحمايتها من حركة المركبات ذات الأوزان التي تفوق الحد المسموح به وفق قانون حماية الطرق القومية للعام 1994م .

و حدد القرار للمركبات ذات (المحور الفردي/أحادي الإطار) أن لا تزيد الحمولة عن 8 طن/المحور ، و حدد ل(المحور الفردي/ثنائي الإطارات) أن لا تزيد الحمولة عن 10طن/ المحور ، مع اشتراط أن تكون المسافة أكثر من (1.3) متر بين المحورين ، و فيما يتعلق بالمحور الثنائي نصَّ القرار على أن لا تزيد الحمولة عن 18طن/المحور ، على أن تكون المسافة بين المحورين (1.3) متر فما دون .

كما حدد للمحور الثلاثي _ثنائي الإطارات ، أن لا تزيد الحمولة عن24طن/المحور ، و أن لا يزيد الوزن الكلي للمركبة عن 56 طن و أن لا تزيد أبعاد المركبة عن (22) متر للطول و (2.6) متر للعرض و (4.65) للإرتفاع .

و شدد القرار على أنه سيتم إيقاف المركبات المخالفة في المعابر و إرجاعها إلى الجهة القادمة منها ، كما وجه الجهات المعنية بوضع القرار محل التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه .

المصدر: باج نيوز