قرار بمنع دخول المركبات المخالفة للأوزان عبر جميع المعابر البرية
أصدرت وحدة النقل البري بوزارة البنى التحتية و النقل قراراً بمنع دخول المركبات المخالفة للأوزان المسموح بها عبر جميع المعابر البرية للسودان .
و أوضح المدير العام للوحدة هشام علي في القرار الذي تحصل “باج نيوز” على نسخة منه ، أن ذلك يأتي في إطار الجهود للمحافظة على الطرق القومية و لحمايتها من حركة المركبات ذات الأوزان التي تفوق الحد المسموح به وفق قانون حماية الطرق القومية للعام 1994م .
و حدد القرار للمركبات ذات (المحور الفردي/أحادي الإطار) أن لا تزيد الحمولة عن 8 طن/المحور ، و حدد ل(المحور الفردي/ثنائي الإطارات) أن لا تزيد الحمولة عن 10طن/ المحور ، مع اشتراط أن تكون المسافة أكثر من (1.3) متر بين المحورين ، و فيما يتعلق بالمحور الثنائي نصَّ القرار على أن لا تزيد الحمولة عن 18طن/المحور ، على أن تكون المسافة بين المحورين (1.3) متر فما دون .
كما حدد للمحور الثلاثي _ثنائي الإطارات ، أن لا تزيد الحمولة عن24طن/المحور ، و أن لا يزيد الوزن الكلي للمركبة عن 56 طن و أن لا تزيد أبعاد المركبة عن (22) متر للطول و (2.6) متر للعرض و (4.65) للإرتفاع .
و شدد القرار على أنه سيتم إيقاف المركبات المخالفة في المعابر و إرجاعها إلى الجهة القادمة منها ، كما وجه الجهات المعنية بوضع القرار محل التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه .
المصدر: باج نيوز
تعليق واحد
من الملاحظ توجد مقطورات طويله وحمولتها كبيره جدا جدا فلابد من تركيب محطات للوزن عند مدخل كل ولايه وفرض غرامه عاليه حتي نستطيع المحافظه علي ما تبقي من طرق