فيديو.. حمدوك والوفد المرافق له يؤدون مناسك العمرة

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6 تعليقات
الراجل طلع كوز ولا شنو! تقبل الله منك!
ان شاء الله تبقى ليهم بي توبة من البيسووا فيهو دا
عمرة مرة واحدة ؟ فيكم زول شاف الزول ده بصلي ؟ مشي اجيب ليه حاجات وحاجات .. لما ما لقي حاجات ولا حاجات قال اعمل لي عمرة عشان اقول لي يا حاج …
بل هو مجبور على ذلك بعد أن رتب له السعوديين تلك العمرة دون مشاورته والمثل يقول ( خادم الفكى مجبور على الصلاة ) !!
إن شاء تكون العمرة دي من قروشك الخاصة إنت والوفد المرافق ما تبع الزيارة الرسمية و ما من قروش البلد.
إن شاء الله تكون العمرة دي من قروشك الخاصة إنت والوفد المرافق ما تبع الزيارة الرسمية و ما من قروش البلد.