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فيديو.. حمدوك والوفد المرافق له يؤدون مناسك العمرة

2021/03/10
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عمرة حمدوك

أدى رئيس الوزراء السودان د. عبدالله حمدوك والوفد المرافق له للمملكة العربية السعودية اليوم (الأربعاء) مناسك العمرة.

الخرطوم: باج نيوز

2021/03/10
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‫6 تعليقات

  3. عمرة مرة واحدة ؟ فيكم زول شاف الزول ده بصلي ؟ مشي اجيب ليه حاجات وحاجات .. لما ما لقي حاجات ولا حاجات قال اعمل لي عمرة عشان اقول لي يا حاج …

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  4. بل هو مجبور على ذلك بعد أن رتب له السعوديين تلك العمرة دون مشاورته والمثل يقول ( خادم الفكى مجبور على الصلاة ) !!

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  5. إن شاء تكون العمرة دي من قروشك الخاصة إنت والوفد المرافق ما تبع الزيارة الرسمية و ما من قروش البلد.

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  6. إن شاء الله تكون العمرة دي من قروشك الخاصة إنت والوفد المرافق ما تبع الزيارة الرسمية و ما من قروش البلد.

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