“أنا مصدوم”.. تركي آل الشيخ يشعل جدلا بفيديو على “تويتر”





أشعل تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني الجدل على موقع “تويتر” بتغريدة أرفقها بفيديو.

واحتوى الفيديو على أغان عربية قديمة اقتبست ألحانها من أغان غربية قديمة شهيرة، وعلق على الفيديو بالقول: “أنا مصدوم”.

ومن الأغاني التي تظهر في الفيديو، أغاني لكوكبة من عمالقة الفن بالوطن العربي بينهم محمد عبد الوهاب وفريد الأطرش والمطربة أسمهان وغيرهم.

ولاقت التغريدة موجة من التعليقات، حيث علق الفنان اللبناني رامي عياش، بالقول: “حقك.. من زمان النسخ كان صعب اكتشافه وكان الناسخ يأخد الشكر لأن الناس تظنه صاحب الفكرة مع احترامنا لابداعهم طبعا. أما الآن فصاحب الفكرة الجديدة والخلاقة والمتفردة يعتبر مبدع لا يعوّض في هذا الزمن التكنولوجي. تماما كما معاليكم تخلقون فرص أسطورية للمملكة تتفردون بمبادرتها وخلقها”.

روسيا اليوم