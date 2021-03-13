خلال شهر .. (76) بلاغ سرقة في منطقة واحدة بالعاصمة





كشف مدير إدارة مباحث شرطة في ولاية الخرطوم اللواء سليمان إسماعيل، عن تسجيل المباحث لحوالي 76 بلاغا بالسرقة بمنطقة “سوبا شرق” في أقل من شهر. في المقابل، أكد مدير شرطة الولاية الفريق عيسى ادم، جاهزية شرطة الولاية لمكافحة الجريمة وبسط هيبة الدولة وإنفاذ حكم القانون. واشار بحسب وكالة السودان للأنباء، خلال افتتاح شعبة مباحث سوبا شرق، الى خطط شرطة الولاية لتأمين الولاية والتي تتمثل في إعادة تأهيل مراكز التأمين بالأحياء.

الخرطوم ( كوش نيوز)