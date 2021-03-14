الخرطوم الأن.. الخوف وإنعدام الأمن والقتل والسرقة وكسير العربات والخطف والإحتيال والرعب





العيش إنعدم إستبدلناهو بالقراصة والرز والمكرونة وبقينا عرضة للسمنة والكولسترول والأمراض المزمنة وقلنا الحمد لله وبكرة أحلى!!

البنزين إنعدم قرشنا عرباتنا وقللنا مشاويرنا وبقينا نتحرك وفق الضرورة القصوى وقلنا الحمد لله وبكرة أحلى!!

الغاز إنعدم رجعنا للفحم وبابور الجاز المالاقين ليهو جاز أساساً وقلنا الحمد لله وبكرة أحلى!!

الكهرباء كل يوم قاطعة بالساعات الطوال وعطلت حياتنا ونحن أساساً مشترينها مقدم … فينا الجاب مولد وفينا البيتهبب بالجريدة وبرمجنا تفاصيلنا عليها وصبرنا على الباعوض وقلنا الحمد لله وبكرة أحلى!!

العلاج إنعدم والدكاترة حالهم يصعب على الكافر والقطاع الصحى مضرب.. كترنا القرض والحرجل والمحريب والدعوات الصادقة بتمام العافية وقلنا الحمد لله بكرة أحلى!!

أها…. الخوف السكن جوفنا وإنعدام الأمن والقتل والسرقة وكسير العربات والخطف والإحتيال والرعب المالينا وخالينا نتلفت ده…. نستبدلوا بشنو؟!!

وبرضو الحمد لله على ما أراد الله.