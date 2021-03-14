الخرطوم الأن.. الخوف وإنعدام الأمن والقتل والسرقة وكسير العربات والخطف والإحتيال والرعب

العيش إنعدم إستبدلناهو بالقراصة والرز والمكرونة وبقينا عرضة للسمنة والكولسترول والأمراض المزمنة وقلنا الحمد لله وبكرة أحلى!!
البنزين إنعدم قرشنا عرباتنا وقللنا مشاويرنا وبقينا نتحرك وفق الضرورة القصوى وقلنا الحمد لله وبكرة أحلى!!
الغاز إنعدم رجعنا للفحم وبابور الجاز المالاقين ليهو جاز أساساً وقلنا الحمد لله وبكرة أحلى!!
الكهرباء كل يوم قاطعة بالساعات الطوال وعطلت حياتنا ونحن أساساً مشترينها مقدم … فينا الجاب مولد وفينا البيتهبب بالجريدة وبرمجنا تفاصيلنا عليها وصبرنا على الباعوض وقلنا الحمد لله وبكرة أحلى!!
العلاج إنعدم والدكاترة حالهم يصعب على الكافر والقطاع الصحى مضرب.. كترنا القرض والحرجل والمحريب والدعوات الصادقة بتمام العافية وقلنا الحمد لله بكرة أحلى!!
أها…. الخوف السكن جوفنا وإنعدام الأمن والقتل والسرقة وكسير العربات والخطف والإحتيال والرعب المالينا وخالينا نتلفت ده…. نستبدلوا بشنو؟!!
وبرضو الحمد لله على ما أراد الله.
3 تعليقات
حسي اجيك مريض اشبكنا كوز وجك وهم عملو كده وعملو كده ،.يعني تبرير لفشلهم…نحن مالنا ومال كوز وجك وعملوا وما عملو ….نحن اولاد اليوم….الفات مات…الحساب ولد …يا فشله يا بلده يا مخكم ملان حشرات الا من رحم ربي….الحكم والسلطه ف يدكم يا بهائم…الشعب جعان يا حمير..كهرباء ماف وعيش مافي و بنزين تك وغاز تك تاك واسعار نااااااااااااااااار ..قرفتونا الله اقرفكم ….يا سكرجيه يا مساطيل الشعب دينو طلع
حسي اجيك مريض اشبكنا كوز وجك وهم عملو كده وعملو كده ،.يعني تبرير لفشلهم…نحن مالنا ومال كوز وجك وعملوا وما عملو ….نحن اولاد اليوم….الفات مات…الحساب ولد …يا فشله يا بلده يا مخكم ملان حشرات الا من رحم ربي….الحكم والسلطه ف يدكم يا بهائم…الشعب جعان يا حمير..كهرباء ماف وعيش مافي و بنزين تك وغاز تك تاك واسعار نااااااااااااااااار ..قرفتونا الله اقرفكم ….يا سكرجيه يا مساطيل الشعب دينو طلع🔥🔥🔥
كل ده غضب من ربنا بسبب الانحلال الاخلاقي وفساد الدين والمجاهرة بالمعاصي من البعض لان الغضب لما ينزل بنزل علي العامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سألته أم سلمة: أنهلك وفينا الصالحون؟ فقال: نعم إذا كثر الخبث ـ فكيف يهلك الصالحون مع أن الرجل لا يكون صالحا مهتديا حتى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ وقد قال الله: الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ـ وقال: قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ؟.وقال تعالي (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (96)
يقول تعالى مخبرا عن قلة إيمان أهل القرى الذين أرسل فيهم الرسل ، كقوله تعالى ( فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ) [ يونس : 98 ] أي : ما آمنت قرية بتمامها إلا قوم يونس ، فإنهم آمنوا ، وذلك بعد ما عاينوا العذاب ، كما قال تعالى : ( وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين ) [ الصافات : 147 ، 148 ] وقال تعالى : ( وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون ) [ سبأ : 34 ]
وقوله تعالى : ( ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ) أي : آمنت قلوبهم بما جاءتهم به الرسل ، وصدقت به واتبعته ، واتقوا بفعل الطاعات وترك المحرمات ، ( لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ) أي : قطر السماء ونبات الأرض . قال تعالى : ( ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ) أي : ولكن كذبوا رسلهم ، فعاقبناهم بالهلاك على ما كسبوا من المآثم والمحارم .