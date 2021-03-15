بالفيديو: بصورة ملفتة ومدهشة .. مروة الدولية تقدم فاصل من الرقص المثير وعازفها يحذرها





تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت من خلاله المطربة الشابة مروة الدولية وهي تقدم فاصل من الرقص أثناء تغنيها في إحدى حفلاتها.

وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز) فقد كانت (الدولية ) تُقدم فاصل من الرقص المثير واللافت وهي معتلية المسرح مع بعض الشباب إلا أنها تفاجأت بأحد عازفيها يحذرها بإشارة منه لتتوقف عن الرقص ،فيما لم تظهر الدولية أي ردة فعل أو غضب وتوقفت عن الرقص في الحال .

الخرطوم:(كوش نيوز)