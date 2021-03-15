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بالفيديو: بصورة ملفتة ومدهشة .. مروة الدولية تقدم فاصل من الرقص المثير وعازفها يحذرها
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت من خلاله المطربة الشابة مروة الدولية وهي تقدم فاصل من الرقص أثناء تغنيها في إحدى حفلاتها.
وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز) فقد كانت (الدولية ) تُقدم فاصل من الرقص المثير واللافت وهي معتلية المسرح مع بعض الشباب إلا أنها تفاجأت بأحد عازفيها يحذرها بإشارة منه لتتوقف عن الرقص ،فيما لم تظهر الدولية أي ردة فعل أو غضب وتوقفت عن الرقص في الحال .
الخرطوم:(كوش نيوز)
2 تعليقات
القونات
مروة الدولية .. عشة الجبلية … وعبير الورد …. ريان الساته …. مروة الامتداد …. عوضية عذاب ..
ايمان لندن …. حنان باكمبا … ندى القلعة ..- منى القوز – تغريد جبرة – رشا الثورة – رشا الموردة
أمل باقيرا – رشا الخور .. عوضية منشار .. دريه الانقاذ .. رشا السامراب .. زبيدة الانقاذ .. سلمى العسل
عبير بري .. نجاة غرزة … منى هول … رشا الزنجية …
الغريبة بيلبسو دهب كانهم عنهم منجم ونحن ما عارفين شي مريب