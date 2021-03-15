وفاة أقدم مؤذن في السعودية عن 118 عاما





توفي أقدم مؤذن في المملكة العربية السعودية، الشيخ ناصر بن عبدالله الهليل، اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 118 عاما.

ووفق صحيفة “سبق” فقد أمضى المؤذن الهليل 80 عاما مؤذنا في جامع البطينة بمركز البديع بمحافظة الأفلاج، ولم يتغيب عنه إلا بعد إصابته بالمرض.

وذكر أحد أقارب الشيخ ناصر بن عبدالله الهليل، “أنه توفي اليوم وهو رافع السبابة يتشهد، وذلك بعد مرض ألم به وغيابه عن مسجده منذ سنوات”.

وكان أقدم المؤذنين بالسعودية قد قدم استقالته قبل نحو 4 سنوات بسبب مرضه وكبر سنه، بعد أن عمل مؤذنا في جامع البطينة بالبديع طيلة 80 عاما منها 42 عاما، كان فيها مسجلا رسميا في كشوفات إدارة الأوقاف في الأفلاج.

العربية نت