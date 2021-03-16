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بنك السودان يعلن السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الثلاثاء 16 مارس 2021
أعلن بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الثلاثاء 16 مارس 2021 ، وجاء السعر 378.2833 جنيه للدولار بإرتفاع طفيف عن سعر يوم “الإثنين” الذي بلغ 378.2217 جنيه، وسمح البنك المركزي بنطاق التحرك للبنوك والصرافات في حدود 5% كزيادة أو نقصان من السعر التأشيري.
الخرطوم (كوش نيوز)
تعليق واحد
يا وزير المالية غير العملة السودانية رغم انها مكلفة ماليا لكن لها فوائد للاقتصاد السوداني لانها تستطيع وزاة المالية التحكم في الكتلة النقدية ومن المزور منها وارجاعها للبنوك مرة اخرى ؟