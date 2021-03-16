بنك السودان يعلن السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الثلاثاء 16 مارس 2021





أعلن بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار الأمريكي ليوم الثلاثاء 16 مارس 2021 ، وجاء السعر 378.2833 جنيه للدولار بإرتفاع طفيف عن سعر يوم “الإثنين” الذي بلغ 378.2217 جنيه، وسمح البنك المركزي بنطاق التحرك للبنوك والصرافات في حدود 5% كزيادة أو نقصان من السعر التأشيري.

الخرطوم (كوش نيوز)