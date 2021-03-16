مصر تفرض رسوم دخول على جميع مواطني الدول العربية





أصدرت وزارة الداخلية المصرية قراراً ينص على تحصيل رسم تأشيرة الدخول إلى جمهورية مصر من جميع مواطني الدول العربية.

ونشرت صحيفة “الوقائع المصرية” الرسمية، قرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، رقم 380 لعام 2021، بتحصيل رسم تأشيرة الدخول إلى مصر من مواطني جميع الدول العربية.

واستثنى القرار الدول التي ترتبط مع مصر باتفاقيات ثنائية أو إقليمية، تتضمن الإعفاءات المتبادلة من رسوم التأشيرات.

صحيفة البيان