أصحاب معارض سيارات ببحري يشكون من الإزالات المُفاجئة





اشتكى أصحاب معارض السيارات بالخرطوم بحري بميدان المولد من تعرُّضهم لقرار إزالة صادر عن المدير التنفيذي للمحلية أتبعه أمر إزالة، قالوا إنه تمّ تنفيذه بتعسف وعنف من قبل السلطات المعنية دون منحهم مهلة كافية لترتيب أوضاعهم أو الاستئناف أو الطعن في القرار.

وأكدت لجنة أصحاب السيارات في تصريح لـ(الصيحة) أمس، أن وجودهم بالمكان بصورة قانونية منذ (15) عاماً بعلم المحلية وأصحاب الحي، وأشاروا إلى أن سكان الحي يُرحِّبون بوجودهم، لجهة أن لديهم مساهمات في خدمات الحي وصيانة المساجد والخدمات الاجتماعية، فضلاً عن توظيف عدد من سكان الحي في معارض السيارات بميدان المولد.

وقال مصدرٌ بلجنة أصحاب معارض السيارات، إن قرار الإزالة خلفه جهاتٌ تنتمي للنظام البائد وتسعى لخلق فتنة ما بين أصحاب المعارض والحكومة، وقال المصدر (إن أصحاب معارض السيارات في ميدان المولد ببحري هم جزء من التغيير وداعمون لثورة ديسمبر المجيدة)، وحذر حكومة الولاية مما وصفوهم بأصحاب الأجندة الذين يسعون لخلق عداوات بين المواطنين وحكومة الثورة، وطالبوا والي الخرطوم بمراجعة قرار الإزالة بشكل فوري، وأكدوا أنهم يمتلكون كافة المستندات التي تثبت وجودهم في المكان بصورة قانونية ورسمية.

صحيفة الصيحة