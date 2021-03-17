خبير: السياسات الجديدة للمالية ساهمت في تهيئة بيئة الإستثمار





قال الخبير الاقتصادي واستاذ الإقتصاد بالجامعات السودانية د.عماد الدين جامع إن إعلان وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د.جبريل إبراهيم بأن هناك استثمارات أجنبية ضخمة في طريقها للسودان يمثل بشرى جديدة تضاف للبشريات التي أطلقها الوزير منذ تقلده لمنصبه في حكومة السلام. وأوضح جامع في تصريح صحفي أن السياسات الاقتصادية الجديدة التي أعلنها وزير المالية ومنها تعويم الجنيه أدت إلى تهيئة بيئة الإستثمار في البلاد وجعل السودان دولة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى الإقبال المتزايد من قبل المستثمرين للدخول في مشروعات إستثمارية في السودان.

وبحسب صحيفة السوداني، أكد الخبير د.عماد أن تدفق الاستثمارات سيعمل علي إستقرار الأوضاع الاقتصادية وإعادة دوران عجلة الإقتصاد في المسار الصحيح داعياً القطاع الخاص لدعم سياسات ومبادرات وزير المالية والتخطيط الاقتصادي والعمل علي إنجاحها لأنها في النهاية ستسهم في ترقية وتطوير القطاع الخاص من خلال إمكانية عقد شراكات ذكية مع الشركات الأجنبية التي ترغب في الإستثمار في السودا، والى ضرورة تنشيط علاقات السودان مع مؤسسات التمويل الدولية وخاصة الصناديق العربية التي لها سابق تعامل مع السودان والتي يمكن أن تقدم تمويل طويل الأجل للكثير من المشروعات التنموية وهو ما تحتاجه البلاد حالياً.

الخرطوم(كوش نيوز)