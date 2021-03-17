خبير: السياسات الجديدة للمالية ساهمت في تهيئة بيئة الإستثمار
قال الخبير الاقتصادي واستاذ الإقتصاد بالجامعات السودانية د.عماد الدين جامع إن إعلان وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د.جبريل إبراهيم بأن هناك استثمارات أجنبية ضخمة في طريقها للسودان يمثل بشرى جديدة تضاف للبشريات التي أطلقها الوزير منذ تقلده لمنصبه في حكومة السلام. وأوضح جامع في تصريح صحفي أن السياسات الاقتصادية الجديدة التي أعلنها وزير المالية ومنها تعويم الجنيه أدت إلى تهيئة بيئة الإستثمار في البلاد وجعل السودان دولة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى الإقبال المتزايد من قبل المستثمرين للدخول في مشروعات إستثمارية في السودان.
وبحسب صحيفة السوداني، أكد الخبير د.عماد أن تدفق الاستثمارات سيعمل علي إستقرار الأوضاع الاقتصادية وإعادة دوران عجلة الإقتصاد في المسار الصحيح داعياً القطاع الخاص لدعم سياسات ومبادرات وزير المالية والتخطيط الاقتصادي والعمل علي إنجاحها لأنها في النهاية ستسهم في ترقية وتطوير القطاع الخاص من خلال إمكانية عقد شراكات ذكية مع الشركات الأجنبية التي ترغب في الإستثمار في السودا، والى ضرورة تنشيط علاقات السودان مع مؤسسات التمويل الدولية وخاصة الصناديق العربية التي لها سابق تعامل مع السودان والتي يمكن أن تقدم تمويل طويل الأجل للكثير من المشروعات التنموية وهو ما تحتاجه البلاد حالياً.
الخرطوم(كوش نيوز)
2 تعليقات
كيف تسهم في الاستثمار وعندنا لجنه لازالت التمكين بتاخد المشاريع المنتجه من اصحابها بحجه النظام البائد وتفشلها نسبه للاحزاب المعروفه مابتعرف تديرها وبالتالي خساره. اي مستسمر هذا الذي سوف ياتي للسودان لكي يستسمر ماذا اذا سقطت وجو الاسلاميين تاني تفتكر حيعملو شنو الاجابه معروفه برضو حيعملو لجنه لازالت التمكين والساقيه مدوره.
الله المستعان
مافي بيئة إستثمار في بلد مليشيوي مسلح، الجن الأحمر ما بيستثمر في حتة زي دي، دي بيئة تجارة حرب وتهريب وموت مشاريع، وفي بيئة زي دي السفارات بتحذر مواطنيها من السفر لي أي بلد مماثل وراس المال المحلي بيهرب وإذا قلت لي ناس السلاح اطلعوا من المدن مكان الشغل والدبلوماسية والاستثمار يقولوا ليك إنتا جهوي والنتيجة إنهيار الاقتصاد.