صحافية تناشد قيادات حكومة السودان لعجزها عن الحصول لأدوية منقذة للحياة





السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إلى ______

رئيس مجلس السيادة/الفريق البرهان

نائب رئيس مجلس السيادة/الفريق حميدتي

السيد رئيس مجلس الوزراء/د. حمدوك

السيد وزير المالية/د. جبريل

السيد وزير الصحة

أنا مريضة ليِّ ٤٨ ساعة أبحث عن دربات جلكوز وانبوب معدة ما قادرة أتحصل عليهن في الصيدليات، يوم الأربعاء الماضي أجريت فحصين كاننّ برفقتي العزيزتين لينا يعقوب ونازك شمام، بعد إجراء الفحوصات ابلغونا استلامها المساء، رجعنا المساء قالوا لسة، بعد ٤ أيام طلعت نتيجة واحدة سألت عن الأخرى قالوا الجهاز به عطل فني تعالوا المساء ونحن على هكذا حال حتى طلعت أول أمس ، يعني ٩ أيام علشان نتنظر نتيجة!!! .

إذا كان العجز في توفير الدواء بسبب ضيق اليد للدولة! فأسأل الله لكم البركات والاعانة وإذ كانَ متعمد فأسأل الله لكم الهداية

تنوية: من يعرف مكان تتوفر فيه الأشياء أعلاه يدلني عليه ولكم جزيل الشكر

ارفعوا البوست بالاستغفار خلوا يصل إلى الجهات المخولة وولاة أمورنا..

الله المستعان الله المستعان الله المستعان

أماني ايلا/ صحافية