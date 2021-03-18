صحافية تناشد قيادات حكومة السودان لعجزها عن الحصول لأدوية منقذة للحياة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى ______
رئيس مجلس السيادة/الفريق البرهان
نائب رئيس مجلس السيادة/الفريق حميدتي
السيد رئيس مجلس الوزراء/د. حمدوك
السيد وزير المالية/د. جبريل
السيد وزير الصحة
أنا مريضة ليِّ ٤٨ ساعة أبحث عن دربات جلكوز وانبوب معدة ما قادرة أتحصل عليهن في الصيدليات، يوم الأربعاء الماضي أجريت فحصين كاننّ برفقتي العزيزتين لينا يعقوب ونازك شمام، بعد إجراء الفحوصات ابلغونا استلامها المساء، رجعنا المساء قالوا لسة، بعد ٤ أيام طلعت نتيجة واحدة سألت عن الأخرى قالوا الجهاز به عطل فني تعالوا المساء ونحن على هكذا حال حتى طلعت أول أمس ، يعني ٩ أيام علشان نتنظر نتيجة!!! .
إذا كان العجز في توفير الدواء بسبب ضيق اليد للدولة! فأسأل الله لكم البركات والاعانة وإذ كانَ متعمد فأسأل الله لكم الهداية
تنوية: من يعرف مكان تتوفر فيه الأشياء أعلاه يدلني عليه ولكم جزيل الشكر
ارفعوا البوست بالاستغفار خلوا يصل إلى الجهات المخولة وولاة أمورنا..
الله المستعان الله المستعان الله المستعان
أماني ايلا/ صحافية
3 تعليقات
يا أستاذة أماني هو الحكومة دي زاتا ما المرض ..مشيت بالدرب الغلط ..كالمستجير من الهجير بالرمضاء ..ديل الله ادمرهم زي ما دمروا البلد ..هم المرض ولازم العلاج منه والباقي هين …هم اطيروا والمرض بهنا بروح ..صدقيني مافي مرض غير الطفيليات دي
الله المستعان وضاعت الاحلام الورديه العشمونا بيها ناس الرشيد سعيد ومولانا ابوشعر وسلك والاصم وماتنسي الدقير وعثمان مرغني وفيصل محمد صالح وزنون وووو خلونا نحلم لاكن يالها من حلمه تصحي تلقي اي شي تغير.
سلام عليكم شفاك الله ومرضانا جميعا انا فى جده السعوديه على الرحب والسعه عنوانك وانشاء الله خلال ساعات تصلك اتمنى لكى الشفاء العاجل وربنا يعين اهلنا جميعا واتس 00966568492084