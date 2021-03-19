حمدوك “الساخر”: ندخل الآن مرحلة العطش ولا الكيزان





تحظى منشورات طريفة ومرحة بتفاعل كبير على صفحة ساخرة على فيسبوك باسم (الخبير الإقتصادي حمدوك)، ويشير مرافبون على خطورة الصفحات المزيفة على فيسبوك والتي إنتشرت بأسماء مشاهير في السودان فيما يعتبرها البعض تنفيس لما يعيش فيه الشعب من أزمات متواصلة.

ومن المنشورات الطريفة التي حظيت بتفاعل كبير على صفحة (الخبير الإقتصادي حمدوك) بحسب ما نقل محرر النيلين كتبت الصفحة الساخرة (جماهير الشعب السوداني الصابر الصامد المنتصر ، لقد بدأنا في المرحلة الثالثة من ثورتنا الما مجيدة ، فبعد مرحلة الجوع ولا الكيزان ومرحلة السخانة ولا الكيزان ندخل الآن مرحلة العطش ولا الكيزان .

رأيكم شنو يا أبنائي في البل البنبلوا لي الكيزان دا).

الخرطوم/معتصم السر/النيلين