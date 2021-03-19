حمدوك “الساخر”: ندخل الآن مرحلة العطش ولا الكيزان

تحظى منشورات طريفة ومرحة بتفاعل كبير على صفحة ساخرة على فيسبوك باسم (الخبير الإقتصادي حمدوك)، ويشير مرافبون على خطورة الصفحات المزيفة على فيسبوك والتي إنتشرت بأسماء مشاهير في السودان فيما يعتبرها البعض تنفيس لما يعيش فيه الشعب من أزمات متواصلة.
ومن المنشورات الطريفة التي حظيت بتفاعل كبير على صفحة (الخبير الإقتصادي حمدوك) بحسب ما نقل محرر النيلين كتبت الصفحة الساخرة (جماهير الشعب السوداني الصابر الصامد المنتصر ، لقد بدأنا في المرحلة الثالثة من ثورتنا الما مجيدة ، فبعد مرحلة الجوع ولا الكيزان ومرحلة السخانة ولا الكيزان ندخل الآن مرحلة العطش ولا الكيزان .
رأيكم شنو يا أبنائي في البل البنبلوا لي الكيزان دا).
الخرطوم/معتصم السر/النيلين
4 تعليقات
نضحك من مسخره من الجوع حتي الموت ولا الكيزان
يا حليل زمن الكيزان الجميل
انظر من جلسوا علي كراسي الحكم من يسارهم وعساكرهم وحركاتهم هل لهم مصلحة في تغير حقيقي. او نماء هذا البلد المكلوم الان
احنا كسودانيين عارفين حمدوك ما بقول كدا فبطلو عبط
والله الكيزان عليكم جنس عوارة..
سخرية شنو انتوا البتعرفهوها؟
انتوا والله لا تصلحوا الي ان تكونوا خارج هذا الوطن الحبيب..لانكم لا تنتمون اليه…قال سخرية قال …هههه
والله ملف واحد من الملفات الانجزها حمدوك لو اخدتوا ثلاثين سنة تاني ما تنجزوهو…الله لا غز فيكم بركة ولا عاد ايامكم
ماهو فصل الدين الاسلامي ؟؟؟ وما هو أثره في إنفلات السودان وفساده وإنهياره الحالي والقادم ، ولماذا يجب أن يوقف فورا أولا ؟؟؟ .
قال تعالي : (وَإِذَا أَردنا أَنْ نهلك قرية أَمرنا مترفيها ففسقوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا)[اﻹسراء 16] ، فصل الدين الاسلامي يعني إلغاء سيادة الخالق المطلقة علي وضع وتعديل قوانين السودان ، ويعني إنفلات البلد وهي فلتت بالفعل وفسقت ومنذ أول يوم من إعلان فصل الدين الاسلامي عن الدولة وهو (( أم الفساد )) الحالي و(( أم الفساد)) القادم إن إستمر الفصل لأن فصل الدين الإسلامي يعني مباشرة إنتشار القوانين المخالفة لما ( أنزل الله ) وهيمنتها وبالتالي إنتشار الفساد حتما لازما لا مفر منه ، تم فصله أي الدين الإسلامي قهرا وإكراها وخداعا وتهميشا للشعب كله ، فهلا فصلنا من فصل الدين الحق ويحمي فصله الآن ؟؟؟.
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من السطحية الشديدة وقمة الجهل والغفلة المهلكة تهوين أمر الله تعالي المهيمن الأعظم علي الكون وبالتالي المهيمن الأعظم علي كافة الدول هو الذي يقرر مثلا كم يموت من الأمريكان بكورونا في اليوم الواحد مثلا لايستطيع ولا يعترض ذلك الأمريكان ولا نظام أمريكا كله ولا غيرها ولا يقع شيء في هذا الكون صغيرا أو كبيرا إلا بإذنه تعالي لا بإذن أمريكا ولا بإذن روسيا ولا غيرهما ، رضي من رضي وأبي من أبي .
لا تطهير للفساد وللمفسدين إلا بإرجاع السيادة المطلقة علي وضع وتعديل القونين (( لله)) حينئذ ينهار الفساد تلقائيا وتنهار قواه الكرتونية .
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إذن أليس من البلاهة والتفاهة تجاهل مصدر القوة المطلقة العظمي الحقيقية المهيمنة علي الكل والنظر الي الأقل ؟؟؟ ، قال تعالي : (يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد )[فاطر 15] ، قال تعالي في شأن ترك الربا : (فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله )[البقرة 279] ، اذا كان هذا الوعيد الشديد من الله تعالي في حالة الإصرار علي الربا وهو من الكبائر فما بالك بفصل دينه عن السيادة المطلقة علي وضع وتعديل قوانين البلد؟ ، فلن تجدي هنا للمواجهة العقول والخطط ولو إجتمعت علي هذه العداوة المعلنة من خالق الكل وخالق كل شيء والقادر علي كل شيء هيهات هيهات أحشد ما شئت ستهزم حتما عاجلا أو آجلا ، إن أردت فرجا حقيقيا ينبغي التأقلم والتوافق بقدر الإمكان مع متطلبات المهيمن الأعظم ( فاتقوا الله ما استطعتم ) [التغابن16] فالخوف الذي يوجه للخالق ليس من حق المخلوق ، وعبودية الخالق ليست حقا للمخلوق كائنا من كان ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره ۚ قد جعل الله لِكل شيء قدرا )[الطلاق 2 – 3] .
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ومهما إبتغينا العزة في خلاف الإسلام أذلنا الله ، وعقوبة فصل الدين الاسلامي فورية لحظية في قوله تعالى : ( ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى) ( طه 124 ) ولا شك أن إلغاء سيادة الخالق المطلقة عن وضع وتعديل قوانين السودان هو أكبر إعراض عن ذكر الله لإنتشار وهيمنة القوانين المخالفة لما أنزل الله وما يترتب عليها وما يتولد عنها ومنها من فساد وإفساد في كافة الأمور ، وجمعا أوضما لقوله تعالي : ( ~ ۚ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وَهدي ورحمة وبشري لِلمسلمين )[ النحل 89] ، ولأن المهيمن على حركة الكون (الخلق الأكبر) هو نفسه المهيمن على حركة البشر (الخلق الأصغر) ، قال تعالي : (لَخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) [غافر 57] ، إذن تكون نتيجة فصل الدين الاسلامي أي إلغاء السيادة المطلقة للخالق علي وضع وتعديل قوانين السودان أننا فقدنا ( الضابط الكلي لكل شيء) وفقدنا هيبة القانون المتوافق مع ما أنزل الله تعالي ، وإنتقلت السيادة المطلقة( العدالة المطلقة) علي وضع وتعديل قوانين السودان من الخالق عز وجل الي من هو دونه أي الي مخلوقه الضعيف .
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وفقدنا بالتالي الحافز الكبير ( الفتح الإلهي ) وهي خسارة اقتصادية دنيوية كبيرة جدا جدا كنتيجة مباشرة لهذا الفصل الجائر المتعدي تعديا صارخا علي حق الخالق جل وعلا ، المخالف الناسف للإيمان والتقوي المذكور في قوله تعالي : (ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون )[ اﻷعراف 96] ، نعم (( كذبوا )) لأنهم بمجرد فصلهم للدين الحق عن السيادة المطلقة علي وضع وتعديل قوانين السودان مع الخنوع والسكوت والمحايدة حل دين باطل مكانه فورا وحلت عبودية المخلوق أي حلت سيادة المخلوق فورا بدلا عن سيادة الخالق مهما كان مسمي هذا الدين البديل والعبودية البديلة لأن الدين البديل مصدره المخلوق وليس الخالق ، فصاروا مكذبين وعبيد العبيد فلا تجتمع عبادة الله تعالي منفردا وعبادة عبيده .
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وكل مؤيد أو محايد لهؤلاء المكذبين عبيد العبيد فهو مكذب معهم بالدين وأيضا وهو عبد العبيد (فما يكذبك بعد بِالدين)[التين 7] ، مكذب بحق الخالق جل وعلا في السيادة المطلقة علي مخلوقه أي علي وضع وتعديل ( القوانين) التي يحكم بها والتي بمقدار تمسكه بها يكون مقدار تحقق الاستقرار والنمو والسمو المعنوي ، و أيضا هو طريق الاستقرار والنمو والإزدهار الدنيوي ، من أفلت من عبادة العبيد وأمسك بعبادة رب العبيد هو من عبر وفاز في الدارين ، وعبور غيره هو الي ضنك المعيشة في الدنيا وعذاب في النار مع العمي في الآخرة . ومن أصدق من الله ؟ .
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# ما معني كلمة (( دين )) ؟؟؟
* الدين لغة : يعني الطاعة والانقياد .
* وفي الاصطلاح الإسلامي الدين هو : الطاعة والانقياد ( المطلق ) لله تعالي لا لمخلوق .
* والاسلام هو دين جميع المرسلين من لدن آدم ونوح الي خاتم النبيين محمد صلي الله عليه وسلم ، وهو الدين الوحيد المقبول عند الله تعالى ، قال تعالي : (ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين) [آل عمران 85] .
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كيف يهدم الإلحاد العقل والعلم ؟
https://youtu.be/GAk7obOjMlE
أخلاق الملحدين
https://youtu.be/4eIT8gPKPbQ
سؤال حير الملحدين : https://youtu.be/B6PdELQOe-Q
العلم ، وكيف بدأ الخلق ؟
https://youtu.be/5hMnNClSBg4
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نموذج سوداني كيف تنتقل من موظف أو
عاطل الي صاحب عمل ؟؟
https://youtu.be/OT8uYgZESvs
اذا لاحظت هذه الأمور في أي دولة تأكد مباشرة أنها علي وشك الإنهيار التام .
https://youtu.be/GsleNYC4bPM