عادل إبراهيم: وضع الكهرباء مزرٍ و”لعنة الله على البارجة التركية”

وصم وزير الطاقة الأسبق، عادل إبراهيم، الوضع الحالي لقطوعات الكهرباء بـ”المزري”.
وأظهر تحقيق عن القطاع، تفاصيل خطيرة، متعلّقة بالعجز بسبب توقف 50 بالمئة من المحطات الحرارية والربط الإثيوبي والبارجة التركية بالتوازي مع ذلك
وهاجم عادل شركة البارجة التركية ووصفها بعديمة الأخلاق والإنسانية.
وأضاف” لعنة الله عليها”
باج نيوز
5 تعليقات
الشعب السوداني دا شعب غريب جدا . اخلاق شنو وانسانية شنو الشركة جاية تستثمر تقوليهم نحنا ما عندنا قروش ادونا كهربا من ناحية انسانية واخلاقية،؟؟؟
لعنة الله على من شرد 500 فرد من فني الى مهندس من شركة الكهرباء
ياخي لعنه الله عليك وعلي القحاته لمن الكيذان الوسخين كانو موجودين ماعنا كده مافي زول فيكم بعترف يغلطو لازم ترمو مشكلتكم علي الاخرين بالمناسبه دي امراض نفسيه احسن تتعالجو منها. قال تركيه قال انت رفتو ورفت كل الخبرات في قطاع الكهربا جبت شويعيين اكل منهم الدهر عمرا غير كفاات خربو كل شي في اي قطاع مش الكهربا بس ياهوانات يامرتزقه الخارج يابتاعين الاوبر والسكيورتي. الله لايوفقك خربتو البلد.
ياغبي عايز البارجة تديكم كهرباء مجاني وانتو قريب سنتين ما دفعتوا ليهم مستحقاتهم !!
محطات البارجة بتشتغل بوقود ومهندسين وعلبهم رسوم و..و…
من أين اتى هؤلاء البؤساء!
ديل ناس لله يا محسنين.