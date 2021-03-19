عادل إبراهيم: وضع الكهرباء مزرٍ و”لعنة الله على البارجة التركية”





وصم وزير الطاقة الأسبق، عادل إبراهيم، الوضع الحالي لقطوعات الكهرباء بـ”المزري”.

وأظهر تحقيق عن القطاع، تفاصيل خطيرة، متعلّقة بالعجز بسبب توقف 50 بالمئة من المحطات الحرارية والربط الإثيوبي والبارجة التركية بالتوازي مع ذلك

وهاجم عادل شركة البارجة التركية ووصفها بعديمة الأخلاق والإنسانية.

وأضاف” لعنة الله عليها”

باج نيوز