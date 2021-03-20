وزير الطاقة: إقتراب نتائج معالجة إستقرار التيار الكهربائي





قطع وزير الطاقة والنفط جادين علي عبيد باقتراب ظهور نتائج معالجة استقرار التيار الكهربائي عبر الإجراءات المستمرة والتي وصفها (بالبطيئة) لأسباب متعددة في مقدمتها التشكيل الوزاري وجائحة كورونا في جلب قطع الغيار من الخارج وانعدام السيولة وتابع بقوله سنلتمس نتائجها الأسبوع المقبل . وكشف فى المؤتمر الصحفي السبت بمنبر سونا عن ضعف الإستثمارات في مجال الكهرباء مبينا ان الإنتاج فيها أقل بكثير من الاستهلاك . وقال ان السودان عموماً وقطاع الكهرباء خصوصاً عانى من المقاطعة الأمريكية وما نتج عنه من صعوبة في الحصول على قطع الغيار وغياب الصيانة، الحظر الاقتصادي، وعدم توفر قطع الغيار بانتظام وأزمة كورونا كلها فاقمت المشكلة وقال الوزير ان العمل جاري لإنشاء محطات كبيرة لتوليد الكهرباء . وكشف المهندس جادين عن بشريات بارتفاع الانتاج إلى 2500 ميجاواط إبتداءً من الغد وحتى بداية الشهر مما ينعكس إيجاباً على استقرار الكهرباء.

الخرطوم ( كوش نيوز)