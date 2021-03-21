منوعات
شاعرة الثورة مروة بابكر: لا دواء لا كهرباء لا غاز لا عيش
صباح درويش
صباح نبداهو بالتفتيش
صباح الأدوية القاطعة
وصباح العيش
صباح انبوبة معدومة
وطرق محفورة مردومة
وصباح الكهرباء المافيش !
بلد في الثروة هو الأول
وفي التنفيذ ترانا الطيش
بقلم
مروة بابكر
تعليق واحد
صحيت من نومي
ما عرفتا اسمي ولا يومي
ونسيت تاريخي ومكاني
صحيت مخلوع وجعان
وعايز اكل وعطشان
جوعي طار اتذكرتا دين الدكان
جاتني حكه لمن تذكرتا صف الافران
دخلت استحم ماء فقط قاطع صابون
قطعت فرع شجره اتسوك عدمان معجون
شلت تفل شاي وكبايه شربتا
وبعيشه يابسه معاها اكلتا
طلعت جلابتي تحت المرتبه طرحتا
صليت ودعيت ع العلمانيه وللاوراد جردتا
شلتا كيس مخده وللفرن ذهبتا
سيد الفرن قال تدفع ما بحلك كيس مخدا
مشيت للخضار ولللحمه بس عليها سلمتا
البطاطس غمز لي قلتا ليهو كان زمان من شيلك تبتا
كيس السلطه غلوهو جبتا حبتين من كل حتا
جيت البيت راجع لا مويه لاغاز لا كهرباء وجدتا
دي حكايتي اول اليوم
حكايه زول قلب بعشوم
ف دوله علمان بطبقوا سودان اموم
نجيكم قريب لنص اليوم
عارفكم بقيتوا شعب مخموم
حكومه لا دين لا عجين يا مهموم
وانت نايم حزين وجعان وحقك مهضوم
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March, 21
21
✒العمده / ود امك