شاعرة الثورة مروة بابكر: لا دواء لا كهرباء لا غاز لا عيش





صباح درويش

صباح نبداهو بالتفتيش

صباح الأدوية القاطعة

وصباح العيش

صباح انبوبة معدومة

وطرق محفورة مردومة

وصباح الكهرباء المافيش !

بلد في الثروة هو الأول

وفي التنفيذ ترانا الطيش

بقلم

مروة بابكر