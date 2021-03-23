مصرف الادخار يسلم 50 الف معلم سلة رمضان بولاية الخرطوم





دشن مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية تسليم سلة رمضان لـ 50 الف أسرة من المعلمين بولاية الخرطوم. وقالت الأستاذة سمية أحمد عبدالله مدير فرع السوق المحلي بمصرف الادخار والتنمية أن المصرف يهدف من هذا المشروع الى تخفيف أعباء المعيشة على أكبر وأهم فئة من فئات المجتمع وهي المعلمين وذلك من خلال توفير السلع الأساسية بتكلفة أقل بما يتجاوز الـ٣٠٪ من من أسعار السوق. (بحسب سونا) أن المصرف يرمي الى تخفيف حدة الفقر وسط المجتمع وقالت إن تكلفة تنفيذ هذا المشروع تبلغ ٦٧٦ مليون جنيه وأن السلة تحتوي على أغلب السلع الأساسية التي تحتاجها الأسر في الشهر الكريم وان المعلم سيقوم بسداد تكلفة السلة باقساط تصل إلى ٨ أشهر بصورة ميسرة مؤكدة جاهزية المصرف واستعداده عبر فروعه الـ٦٦ بجميع أنحاء السودان توفير التمويل المصرفي لخدمة تنمية المجتمعات. من جانبها قالت الأستاذة امل سليمان رئيسة اللجنة التسييرية لنقابة التعليم بولاية الخرطوم أن السلة تشمل خمس سلع أساسية وأعربت عن شكرها لمصرف الادخار لتعاونه الكبير في تنفيذ هذا المشروع خدمة لشريحة العاملين بقطاع التعليم وقالت إن المصرف يُيسر كافة الإجراءات المصرفية المطلوبة لضمان إنحاح المشروع لافته الى أن كل السلع في هذه السلة سعرها أقل من أسعار السوق بنسبة كبيرة . وأوضحت رئيسة اللجنة التسييرية لنقابة المعلمين أن تكلفة السلة الواحدة تبلغ ١٤ الف و٨٠٠ جنيه تسدد على أقساط مريحة.

الخرطوم كوش نيوز