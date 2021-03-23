وكيل النفط: مصفاة الجيلي خرج عن الخدمة





قال وكيل قطاع النفط بوزارة الطاقة د. حامد سليمان حامد، إن مصفاة الخرطوم خرج عن الخدمة كلياً بعد إصابته بعطل طارئ اليوم “الأربعاء”. وقال ـ”بحسب السوداني”، إنهم يبذلون جهوداً مكثّفة لإعادة المصفاة للخدمة، مشيراً إلى توقُّف المصفاة كلياً عن الإنتاج، وتابع: نبذل جُهُوداً كبيرة لإعادته للخدمة ولا استطيع تحديد مواقيت محددة لإصلاح العطل الذي أصابه.

الخرطوم كوش نيوز