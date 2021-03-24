مالك السفنية المحتجزة بمصر: خسرت 40 ألف دولار





قال مالك السفينة نادر المحتجزة في ميناء برنيس الحربي منذ أسبوعين، محمد المبارك الخضر لـ(السوداني) إنه خسر نحو ٤٠ الف دولار جراء التوقف القسري في الميناء الحربي.

وأكد أنه حتى لو تم الإفراج عن السفينة سيحتاجون إلى شراء وقود ديزل لا يقل عن الخمسين طن لنفاد الكمية التي كانت بالسفينة من الوقود والمياه والاكل وغيره. وطالب المبارك الحكومة السودانية بالتواصل العاجل مع الحكومة المصرية والزامها بجبر الضرر الذي لحق بهم جراء الحجز الظالم الذي تعرضت له السفينة بكامل طاقمها. وأبان انه طاف على كل الجهات السودانية المسؤولة عن مثل هذه الملفات ولم يجد الاهتمام اللازم .

بورتسودان : عبد القادر باكاش

صحيفة السوداني