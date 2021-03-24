بالفيديو: شاب سوداني يوافق على إدخال والدته دار العجزة لأن زوجته طلبت ذلك





تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهر من خلاله شاب سوداني تمت إستضافته في إحدى البرامج الإسفيرية والتي فاجأ من خلال المقابلة التي إجرتها معه مقدمة البرنامج عندما سألته قائلة (إذا دار نقاش بين زوجتك ووالدتك وطلبت منك الزوجة أن تدخل والدتك دار العجزة ماذا تفعل).

وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز) فقد صدم الشاب المذيعة وكل من شاهد الفيديو عندما أجابها بقبوله لرأي زوجته وأنه سوف يودع والدته في دار العجزة إذا كانت (غلطانة) على زوجته حيث قال (انتي مابتعرفي مرتي لكن).

الخرطوم: (كوش نيوز)