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شاهد:إنقلاب شاحنة وقود بشارع عبيد ختم شرقي الخرطوم قبل قليل

2021/03/25
1
تانكر

إنقلاب شاحنة وقود بشارع عبيد ختم شرقي الخرطوم قبل قليل

الخرطوم كوش نيوز

2021/03/25
1


تعليق واحد

  1. الفقر مصيبة وانعدام البنزين مصيبتين لكن الجهل ام المصائب ..تخيلو معى لو زول بس شايل سجارة وسقطت منو ..او شرار طلعة من ركشة…بالله ديل البعبو في الجركانات ديل فيهم رجل رشيييد ..يافرحة ابله ظاظة بيكم ..اقسم بالله شرارة واحدة تخليكم بي الناس البتصور تندمو عمركم كلو وحياتكم كلها تكونو مشوهين للابد..اصحو يا اغبياء

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