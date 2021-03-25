مصفاة الخرطوم تعود للعمل ولا تخريب





عادت مصفاة الخرطوم (الجيلي) للعمل مساء أمس بعد أن تمكن المهندسون من إصلاح العطل الطارئ والتغلب على المشكلات التي أدت إلى وقف المصفاة عن العمل يوم الثلاثاء الماضي.

وأكد مديرالمصفاة، المهندس محجوب حسن عبد القادر في تصريح ل(وكالة السودان للانباء ) أن المصفاة ستصل لكامل طاقتها الإنتاجية تدريجيا خلال ثلاثة أو أربع أيام بفضل جهود المهندسين والفنيين العاملين فيها، المؤهلين للتعامل مع مثل هذه الحالات وأن العطل الذي حدث لم يكن يستوجب أصلا الإستعانة بأية خبرات من خارج المصفاة من الذين أستبعدوا منها، ناهيك أن تكون من خارج البلاد.

وقال (بحسب سونا) ان ما تداولته بعض وسائل الإعلام الإجتماعي هومحض خيال أو تناول مغرض لأسباب لاعلاقة لها بالمصلحة العامة وإن تصويرعطل فني طارئ كأنه كارثة كبرى محاولة بائسة للتشويش بعد إعادة المصفاة للتشغيل إثرإتمام عمليات الصيانة الدورية موخرا.

وإستبعد مديرالمصفاة إحتمال حدوث العطل نتيحة تخريب متعمد وجدد ثقته العالية بكل العاملين الذين بذلوا جهودا كبيرة لإعادة المصفاة للعمل.

الخرطوم كوش نيوز