شاهد بالصورة.. حسناء كرة القدم السودانية ترفع (الشورت) وتكشف عن موضع إصابتها ومتابعيها يتعاطفون معها بمئات التعليقات





كشفت لاعبة كرة القدم السودانية الشهيرة أرجوان عصام عن تعرضها لإصابة خلال مشاركتها مع فريقها في دوري السيدات السوداني لكرة القدم.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد نشرت اللاعبة الملقبة بحسناء كرة القدم السودانية صورة على حسابها عبر عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ظهرت من خلالها وهي تعاني من جروح فوق “ركبة” رجلها اليمنى.

ورفعت أرجوان “الشورت” الخاص بها لمعرفة حجم الإصابة قبل أن تلتقطها عدسة المصور “كولا”, وقامت النجمة برفع الصورة على حسابها عبر فيسبوك.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد وجدت صورة حسناء الملاعب السودانية اهتمام منقطع النظير من قبل متابعيها وجمهور مواقع التواصل الاجتماعي الذين انتقدوا أرضية الملعب لتسببها في إصابة النجمة وتمنوا لها عاجل الشفاء.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين