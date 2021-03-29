شاهد .. النجمة تسابيح خاطر تدهش الأسافير بصورة غاية في الجمال ومتابعون (نشك في انك سودانية..أنت هندية أتت لها الظروف للخرطوم)





نشرت الإعلامية السودانية الشهيرة والمذيعة بقناة الحدث تسابيح مبارك خاطر صورة حديثة على حسابها الرسمي عبر فيسبوك.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد كتبت تسابيح على الصورة التي حازت على إعجاب أكثر من 5 ألف شخص ( لو ما بخاف الرقباء بسكن معاك في العقبة عقد السوميت يا الفصلوك للرقبة.. يا سمسم القضارف).

متابعي نجمة قناة الحدث أكثروا من كتابة تعليقات الغزل والإشادة بإطلالتها التي وصفوها بالساحرة والمدهشة وتباروا على كتابة أبيات من القصائد التي تتحدث عن الجمال.

ومن أطرف التعليقات التي رصدتها محررة موقع النيلين تعليق من متابع أبهرته الصورة, كتب قائلاً: (نشك في انك سودانية..أنت هندية هندية أتت لها الظروف للخرطوم).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين