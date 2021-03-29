فيديو تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس.. وهتافات: الله أكبر





«الحمدلله.. يا فرج الله.. الله أكبر» أصوات تخرج من الأفواه ممزوجة بصوت السفينة العالي، أدعية وشكر لله لا يتوقف، بعد نجاح مهندسي هيئة قناة السويس في تعويم السفينة الجانحة بنجاح، ووثقت تلك اللحظات بـ فيديو تعويم السفينة الجانحة. دقيقتين لا تسمع فيهما سوى أصوات السفينة وأصوات من حولها، من عمال ومهندسين، أصوات يسيطر عليها السعادة والفرح، يرددون «الحمد لله المركب عامت.. الحمد لله»، بينما يظهر في الفيديو السفينة وهي تتحرك رويدًا رويدًا. الفيديو نشره أحد المهندسين بقناة السويس لحظة تعويم السفينة، معبرًا عن كامل سعادته بنجاحهم في جنوحها. تعليقات تعبر عن سعادتهم بتعويم السفينة وتوالت التعليقات (بحسب الوان ) المعبرة عن فرحتهم بالحدث؛ إذ علق البعض على الفيديو قائلا: «نشكر الله.. اللهم لك الحمد»، وعبر آخر عن سعادته بالتعويم قائلًا: «عبرنا وانتصرنا 1973 بفضل الله وكلمة الله أكبر والحمدلله تم تعويم السفينه الجانحة اليوم 29/3/2021 بفضل الله وتكبيرات الله أكبر فالله أكبر دائمًا وأبدًا.. اللهم احفظ مصر وانتصرنا على كل من عادانا لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك». وعلق آخر: «أخيرًا مبروك يا قبطان.. الحمد لله ربنا يقويكم ويديكم الصحة ويرفع عن مصر البلاء ويبعد عنها كل مكروه»، وعبر متابع معبرًا عن فخره بمهندسي القناة قائًلا: «عاش يا أبطال.. تسلم ايديكم يا رجالة». تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس وأعلنت هيئة قناة السويس بشكل رسمي، عن نجاح تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس بعد أيام من بقائها في القناة. وكانت شركة إنش كيب لخدمات الشحن، قالت (بحسب الوان)في وقت سابق، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إنه أعيدت تعويم السفينة، وإنه يجرى حاليا تأمينها. ومن المقرر أن تستأنف المناورات مرة أخرى، مع ارتفاع منسوب المياه إلى أقصى ارتفاع له في الفترة من الحادية عشرة والنصف صباحا ليصل إلى 2 متر، بما يسمح بتعديل مسار السفينة بشكل كامل، لتصبح بمنتصف المجرى الملاحي.

الخرطوم (كوش نيوز)