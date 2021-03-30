شاهد.. بسبب هذه الصور الجمهور يطلق على حسناء سودانية لقب (كيم كاردشيان) السودان وتعليقات الغزل تنهال عليها





تصدرت صور حسناء سودانية بارزة قائمة أشهر الصور وأكثرها تداولاً وتفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وذلك خلال أيام قليلة من نشرها عبر عدد من الصفحات المهتمة على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي والمتخصصة في نشر أخبار النجوم والمشاهير.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد نشرت الصفحات حديثاً صور للحسناء “إسراء” التي تملك حساب على فيسبوك يتابعه الالآف داومت من خلاله على نشر صورها والتي من ثم تم تداولها على عدد من الصفحات.

صور حسناء السوشيال ميديا الجديدة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي وتبارى رواده على كتابة تعليقات الغزل والإشادة بجمالها المبهر.

ووفقاً لما قرأت محررة موقع النيلين فقد شبهها عدد كبير من المعلقين بالممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية كيم كاردشيان, وبعد هذا التشيبه أصبح متابعيها ينادونها على حسابها عبر فيسبوك باسم كيم كاردشيان السودان.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين