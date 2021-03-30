الهلال السوداني يبعث بخطابٍ عاجل إلى”كاف”





قبل ساعاتٍ من المباراة المرتقبة في الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

أعلن نادي الهلال السوداني عن خطابٍ رسميّ بعث به إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم”كاف” احتجاجًا على تحويل زمن مباراته أمام صنداونز الجنوب إفريقي بدوري أبطال إفريقيا.

وقال النادي في تعميمٍ صحفي، الثلاثاء، إنّه تلقى خطابًا رسميًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم يفيد بتحويل مباراة الهلال وضيفه ما ميلودي صن دوانز الجنوب أفريقي من الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة المقبل إلى الساعة الثالثة من عصر نفس اليوم، لحساب الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثانية من دوري مجموعات أبطال إفريقيا”.

وأضاف النادي أنّ خطوة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تأتي على خلفية تقريرٍ دفع به حكم مباراة منتخب السودان وجنوب إفريقيا التي جرت، الأحد، في تصفيات أمم إفريقيا.

ويلعب الهلال السوداني أمام صن داونز الجنوب إفريقي، الجمعة، المقبل.

باج نيوز