مطالب بإعادة هيكلة الشرطة والقضاء





طالبت قوى المجتمع المدني ومجموعات حقوق المرأة في السودان، بإعادة هيكلة أجهزة الشرطة والقضاء وتشكيل نيابات متخصصة لمحاسبة القوى الظلامية، والتصدي الرادع لجرائم العنف ضد النساء والفتيات ورفضت قوى المجتمع المدني الخطابات المكرسة لكراهية النساء والفتيات، التي تبثها قوى الظلام والتخلف في المنابر الإسفيرية، وأجهزة الإعلام المتحيزة لقوى الإسلام السياسي. ونددت في بيان بتصريحات مدير شرطة ولاية الخرطوم المُعفى من منصبه، ووصفها بالبغيضة وتكرس لكراهية النساء والفتيات والفقراء والمهمشين، وتصب في نفس نهج القوى الظلامية ومحاولات تصوير النظام البائد وكأنه الحل الأمثل للنجاة. وأضاف: “نحن في قوى المجتمع المدني والمنظمات العاملة في مجال حقوق المرأة، نحمل الحكومة الانتقالية السودانية تبعات ازدياد أنماط العنف القائم على النوع الاجتماعي في مختلف أنحاء السودان، بالأخص في إقليم دارفور حيث أصبح العنف الجنسي والإفلات من العقاب هو العادي في حياة النساء والفتيات”. كما حذر البيان الحكومة الانتقالية من الاستهانة بالوضع الحالي من تدهور اقتصادي وأمني، داعياً للتعامل بجدية مع وباء العنف ضد النساء والفتيات وتابع: “نطالب الحكومة الانتقالية بالتقصي واستخدام ما لديها من قدرة على المحاسبية، وإعادة هيكلة أجهزة الشرطة والقضاء وتشكيل نيابات متخصصة لمحاسبة القوى الظلامية، والتصدي الرادع لجرائم العنف ضد النساء والفتيات دون تردد”ودعا البيان الحكومة إلى أن تظهر القوة والقدرة على اتخاذ القرار وأن تتحلى بالشجاعة، وتمضي في تمدين الدولة السودانية دون تردد أو مراوحة. وطالب بالالتزام بإنفاذ نصوص الوثيقة الدستورية التي تنص على أن السودان دولة قائمة على أساس المواطنة دون تمييز، وإلغاء القوانين التي تميز بين المواطنين على أساس النوع، واعتماد مرجعية المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بالمساواة النوعية في كافة التعديلات والإصلاحات القانونية والسياسية. كما طالب حسبما ذكرت صحيفة الديمقراطي بضمان أمن وسلامة النساء والفتيات في الفضاء العام والخاص، بتشكيل نيابات ومحاكم متخصصة في التعامل مع العنف القائم على النوع، وإصلاح منظومة إنفاذ القانون والقضاء لضمان سيادة حكم القانون وبناء مؤسسات عدلية تلبي تطلعات السودانيات والسودانيين للعدالة، وتحترم الحقوق والحريات والتنوع الثقافي والديني والنوعي والإثني وشدد على ضرورة الالتزام بمحاربة الفكر الظلامي الإرهابي الذي يستهدف النساء والفتيات بصفة أساسية.

الخرطوم ( كوش نيوز)