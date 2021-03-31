بعنوان ملتقى (الإستثمار في السودان.. الفرص والتحديات) اجتماع تحضيري تمهيداً لملتقى باريس





تنطلق فعاليات الاجتماع التحضيري لملتقى (الاستثمار في السودان: الفرص والتحديات) بالخرطوم خلال الفترة من (3 إلى 4) أبريل 2021 برعاية وزارة الاستثمار تمهيداً لمؤتمر باريس.

ويبحث الاجتماع التحضيري عرض المنصة التي سيوفرها (الملتقى) المزمع انعقاده في باريس مايو المقبل والمُنتظر أن يتفتح افاق الاستثمارات المشتركة وفرص الاستثمار بمشاركة رجال أعمال وشركات من السودان مع نظرائهم من فرنسا وبعض البلدان الأوربية.

وينظم المركز السوداني الأوربي لدراسات السلام (ملتقى الاستثمار في السودان) بالتنسيق مع عدد من الغرف التجارية الصناعية الفرنسية بالتعاون مع الحكومة الفرنسية.

ويشارك في الاجتماع التحضيري وزراء: الاستثمار، المالية، الزراعة، التجارة والمعادن، بجانب كبريات الشركات السودانية أبرزها مجموعات النفيدي، حجار والبرير من خلال تقديم تصورتها عن افاق مستقبل الاستثمار في السودان وتحدياته.

ويعتبر هذا الاجتماع الاجتماع تمهيداً للتحضير لملتقى باريس.

باج نيوز