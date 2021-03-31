دونالد بوث: بنوك أمريكية ترغب في دخول السودان





ناقش وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل إبراهيم مع المبعوث الأمريكي للسودان دونالد بوث، المتطلبات الاقتصادية لدخول البنوك الأمريكية والغربية للسودان وإمكانية مساهمة بلاده في توفير هذه المتطلبات.

وناقش الاجتماع بمكتب وزير المالية بحضور القائم بالأعمال الأمريكي بالخرطوم برايان شوكان ترتيبات مؤتمر باريس المُقرر عقده في مايو المقبل و الدور الذي يمكن أن تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية مع الشركاء حتى يخرج هذا المؤتمر بالشكل المطلوب ويحقق نتائجه المنتظرة.

وتطرق الاجتماع أيضاً إلى ترتيبات وصول القمح الذي قدمته الولايات المتحدة للسودان، إضافة إلى مساهمتها في برنامج دعم الأسر السودانية ثمرات ، وأشاد جبريل بحرص أمريكا على أن يكون هنالك أثراً واضحاً وباقي لهذا الدعم الموجه إلى الشعب السوداني.

من جانبه أكد المبعوث الأمريكي دونالد بوث أن بلاده حريصة على دعم السلام والتحول الديمقراطي في السودان خلال الفترة الانتقالية،وأشاد بالإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة الانتقالية مؤخراً.

وقال بوث (إن هنالك بنوك أمريكية وغربية ترغب بالعمل في السودان) ودعا إلى تهيئة المناخ الاستثماري في السودان لإتاحة الفرصة لدخول هذه البنوك و الشركات العالمية في المجالات المختلفة للسودان.

باج نيوز