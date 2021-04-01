خلف الأبواب المغلقة .. مدرب الهلال يختبر تشكيلته لـ”صن داونز” بمران ختامي اليوم





كثف فريق الكرة بنادي الهلال من العمل الفني والتكتيكى لموقعة صن دوانز الجنوب افريي المقررة غداً الجمعة تحت إشراف المدير الفني للفريق ريكاردو والجهاز المعاون له حيث ركز على تجويد الأداء التكتيكي خلال حصة التدريبية الرئيسية التي عقدها الفريق أمس خلف الأبواب المغلقة.. وعرفت الحصة مشاركة جميع اللاعبين.

الثنائي يعود

على ذات الصعيد أكد القطاع الرياضي للهلال بأن الزيمبابوي لاست جيسي وصل الى الخرطوم فجراً للالتحاق بتدريبات الفريق، فيما سينضم الحارس جمال سالم في وقت لاحق ومن المنتظر أن يكون الأول قد شارك في المران الرئيس على أن يشارك الثنائي في المران الختامي الذي سيعقده الهلال عند الساعة الثالثة على ملعبه.

لجنة المباراة

كما قرر نادي الهلال تكوين لجنة داخلية منظمة لمباراة الفريق الأفريقية أمام صند وانز الجنوب أفريقي والمقرر لها عصر الجمعة برئاسة الفريق شرطة السر أحمد عمر، الأمين العام للنادي وقد باشرت اللجنة مهامها الموكلة لها رسمياً للإعداد للمواجهة.

والمنظمة تجتمع

ينعقد اجتماع اللجنة المنظمة المحلية لمباراة الهلال وصن داونز عند الساعة الواحدة من ظهر أمس الأربعاء ووضعت اللجنة الترتيبات الفنية والإداربة للمباراة واطمأنت عليها كما سينعقد الاجتماع الفني للمباراة اليوم الخميس في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً بمقر الاتحاد العام لكرة القدم.

تكريم الثنائي

حرصت قناة (بي إن سبورت) الرياضية القطرية على تغطية تدريبات الهلال، وأجرت القناة الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أفريقيا عدداً من الحوارات مع رئيس القطاع الرياضي المهندس الطاهر يونس بالإضافة إلى اللاعب محمد عبد الرحمن الذي تحدث للقناة عن أهمية المباراة المقبلة أمام صن دوانز..

وعلى هامش المران، حرص المؤرخ الفكي بشير بريمة على تكريم الكابتن نصر الدين الشغيل بمناسبة تأهل المنتخب الوطني الأول لأمم إفريقيا بالكاميرون، حيث قدّم بريمة قائمة من جميع اللاعبين الذين تقلدوا شارة الكابتنية في منتخب صقور الجديان منذ التأسيس وحتى تاريخ اليوم، فيما أهدى الفكي بشير بريمة هدية قيمة للمهاجم محمد عبد الرحمن عن تاريخ الأسطورة نصر الدين عباس جكسا وإنجازاته مع الهلال والمنتخب الوطني، لأن الغربال يطلق عليه اسم جكسا، ليكون محمد مُلماً بتاريخ وتفاصيل الأسطورة جكسا..

هذا وتقدم الثنائي بشكرهما الجزيل للمؤرخ الفكي بشير على هذه الهدايا القيمة..

صحيفة الصيحة