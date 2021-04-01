البنك الزراعي يتسلم ٧٤٦٧٩ طن قمح حتى أمس الأول من المزارعين





تسلم البنك الزراعي السوداني حتى أمس الأول ٧٤٦٧٩ طناً من محصول القمح من المزراعين عبر فروعه المنتشرة بولايات العروة الشتوية بالسعر التركيزي المعلن ١٣٥٠٠ جنيه. وناشد الأستاذ عبد الماجد خوجلي مدير البنك الزراعي في تصريح لـ”سونا” المزارعين الإسراع في تسليم فروع البنك إنتاجهم من محصول القمح ليقوم البنك بدوره بتسليمه لمطاحن الولايات والمركز عبر إدارة المخزون الاستراتيجي التابعة للبنك.

وأكد عبد الماجد حرص إدارته على تذليل المعوقات ومعالجة المشاكل التي تواجه عمليات حصاد وترحيل القمح، وذلك عبر لجنة طوارئ الحصاد التي تم تكوينها لهذا الغرض من الجهات ذات الصلة بعمليات الحصاد وإدارات فروع البنك.

وتشير سونا للكميات التي استلمها البنك عبر فروعه بالولايات وفقاً للتقرير التراكمي الذي أصدرته إدارة البنك حتى أمس، حيث سلمت ولاية الجزيرة٦٨٤٢٢طناً والولاية الشمالية ٣٠٥٩طناً نهر النيل ٨٩ طناً، النيل الأبيض ٦٨٨ طناً، القطاع الشرقي ٢٢٦٥ طناً، ولاية سنار ١٥٦ طناً.

صحيفة الصيحة