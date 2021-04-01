اقتصاد وأعمال
زين تعلن عن زيادة أسعار خدماتها ابتداءً من اليوم
أعلنت الشركة السودانية للهاتف السيار “زين” عن زيادة أسعار خدماتها ابتداءً من اليوم، وأكدت الشركة أنه برغم هذه الزيادات إلا أن أسعار خدمات الاتصال لديها تظل أقل من التكلفة .
وعزت الشركة في بيان القرار للظروف الصعبة التي يواجهها قطاع الاتصالات في السودان، الذي بلغ مداه بالزيادة المضطردة لأسعار مدخلات أساسية في مقدمتها سعرا الوقود والكهرباء وارتفاع الضرائب على شركات الاتصال حتى وصلت لأكثر من 40% في جميع الخدمات بجانب توحيد سعر الصرف برغم إيجابيته على المدى البعيد إلا أنه يفرض وضعاً ضاغطاً على قطاع الاتصالات للارتفاع الكبير في التكلفة التشغيلية .
صحيفة السوداني
تعليق واحد
بسم الله الرحمن الرحيم
الزيادة من اليوم من اخذ الاجرة حاسبة الله بالعمل اين خدماتكم والدفع مقدم والشبكة طاشة اين المواصفات القياسية وكيف يسمح لكم بالخدمات واداكم مثل لغب الميسر تتصل ممكن يجمع معاك اولا وانتم كشركة مدفوع لكم الاجر مقدما وعزركم الكهربا مقطوعة انتم كشركة يجب عليكم بل يشنرط عليكم ان توفروا مولدات كهرباء في كل برج في حال انقطاع الكهرباء حتقولوا مافي وقود السيارات متحركة والوقود للخدمات متوفر لكن الما موجود مافي مواطن بيطلب حقوا ونقابات المحاميين يجب عليكم ان تقاضوا في هذة المواضيع بحكم انكم قانونيين