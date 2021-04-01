“باج نيوز” يكشف تفاصيل مفاوضات المريخ مع أحمد بيتر





المبلغ وصل إلى 100 ألف دولار وفي انتظاره استلامه من قبل نادي المريخ.

كشفت مصادر موثوقة لـ”باج نيوز”، عن أنّ نادي المريخ دفع بعرضٍ بلغ”100″ ألف دولار، من أجلّ التعاقد مع لاعب أهلي مروي أحمد بيتر.

وأفادت مصادر مطّلعة لـ”باج نيوز”، أنّ اجتماعًا التأم في حضور الرئيس الشرفي لنادي الأهلي مروي محمد النصري، ورئيس أهلي مروي عبد المنعم أبو حجل، بجانب رئيس المريخ آدم عبد الله سوداكال.

وأوضحت المصادر أنّ نادي الأهلي مروي طالب بمبلغ 200 ألف دولار، قبل أنّ يتنازل لمبلغ 150 ألف دولار.

وأشارت إلى أنّ الاجتماع أمنّ على مبلغ 100 ألف دولار، والتعاقد مع 4 مواسم.

ومن المنتظر أنّ تبدأ فترة الانتقالات الصيفية في السودان أبريل الجاري.

باج نيوز