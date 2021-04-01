الأمين العام لاتحاد كرة القدم السوداني يوضّح تفاصيل جديدة





يقول حسن أبو جبل” إنّه نفذّ ما طلبته من اللجنة الثلاثية الخاصة بأزمة نادي المريخ.

كشف الأمين العام لاتحاد كرة القدم السوداني، حسن أبو جبل، عن تفاصيل جديدة بشأن أزمة نادي المريخ.

وقال حسن أبو جبل في تصريحٍ لـ”باج نيوز”، إنّ اللجنة الثلاثية الخاصة بأزمة نادي المريخ، طالبته بإرسال خطابٍ إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم”فيفا”.

وأشار جبل إلى أنّه نفذّ ما طلبت منه اللجنة فقط.

وأضاف”بصفتي الأمين العام لاتحاد الكرة، قمت بإرسال اللازم، وأخطرنا الفيفا، ولكن لم أدلي بأيّ تصريحاتٍ بخصوص هذا الملف”.

والأربعاء، أعلن اتحاد كرة القدم السوداني عن إرسال تقريرٍ متكامل لـ”فيفا” بشأن الجمعية العمومية لنادي المريخ التي جرت في السابع والعشرين من مارس المنصرم.

باج نيوز