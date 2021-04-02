التربية تنفي التراجُع عن سحب تراخيص المدارس الأجنبية الخاصة





قطع مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، عبد الكريم حسن محمد بعدم تراجُع الوزارة عن قرارات سَحب تَصاديق مدارس “أيه بي سي، كبيدة العالمية، قرامر إسكول، كامبردج العالمية، لتل هاندز وجنرال سينس”.

وأكد عبد الكريم في تصريح صحفي ، أنه لا توجد أيّة مُبادرة لتعطيل هذه القرارات التي أضحت نافذة، وقال إن قرار استقطاع 2% من رسوم الطالب في المدارس التي تُباشر عملها وتأخذ رسوماً من الطلاب لا يَعني أنّ القَرارات قد أُلغيت.

وقال إنّ الوزارة بحكم القرارات التي أخذتها بحق المدارس المذكورة لا تأخذ رُسُوم تَجديد التّراخيص لأنّها أُلغيت، لكن نسبة 2% من رسوم التلميذ واجبة النفاذ طالما أخذت الرسوم من الطالب.

(كوش نيوز)