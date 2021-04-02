الهلال السوداني يسقط في فخ التعادل أمام صن داونز





واصل سلسة التعادلات المخيّبة للآمال.

حسم التعادل من دون أهداف نتيجة مباراة الهلال السوداني ونظيره صن داونز الجنوب إفريقي، ضمن المرحلة الخامسة من دور المجموعات لأبطال إفريقيا.

ووصل الهلال السوداني إلى النقطة الرابعة، فيما حاز صن داونز على النقطة الـ”13″.

وتعادل اليوم، هو الرابع لفريق الهلال في مرحلة المجموعات، بعد تعثّر أمام شباب بلوزداد”ذهابًا وإيابًا”، ومازيمبي الكونغولي، وصن داونز الجنوب إفريقي.

وسيقابل الهلال نظيره مازيمبي الكونغولي في الجولة السادسة من المنافسة.

باج نيوز