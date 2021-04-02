الأهلي يكشف حقيقة أزمة المياه قبل لقاء المريخ





كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، حقيقة ما تردد عن وجود أزمة في فندق إقامة الفريق بالسودان ونقص في المياه قبل لقاء المريخ، المقرر السبت، بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وقال عبد الحفيظ لموقع النادي الاهلي الجمعة، إنه لا صحة لما تردد بشأن وجود أزمة في المياه، مشيدا بدور إدارة المريخ منذ وصول الأهلي إلى السودان.

وشدد مدير الكرة بالأهلي، على أن إدارة المريخ وكذلك فندق الإقامة، قدمت كل سبل الدعم والراحة لبعثة الأهلي، منذ الوصول إلى السودان في ضوء العلاقة الطيبة التي تجمع الطرفين.

وأكد عبد الحفيظ، أن العلاقة بين مصر والسودان تاريخية، موجها الشكر لمسؤولي المريخ السوداني على حسن الضيافة والتعامل الاحترافي الذي حظيت به بعثة الأهلي.

( كوش نيوز)