منوعات
صلاح مناع يغرد بمنشور مثير
كتب صلاح مناع؛ المتحدث باسم لجنة إزالة التمكين؛ في تويتر قائلاً: عرض بيانات كاذبة وتقديم وقائع غير صحيحة وعرضها على الجمعية العمومية لشركات المساهمة العامة وعرض أسعار غير حقيقية للأسهم والقيام بعمليات تداول صورية والتأثير على أسعار الأوراق المالية؛كل هذه الأفعال تعتبر جريمة ويعاقب مرتكبوها بالسجن لمدة لا تتجاوز 3 سنوات أو بالغرامة”.
صحيفة الصيحة
2 تعليقات
راجع اسهم بنك الخرطوم من 2006 مافي اي ارباح
كلامك قانوني ما فيهو جديد لكنك تلمح لشركات معينة وهذا الحديث يخلق بلبلة اقتصادية ويشوه سمعة البلد في نظر المستثمرين لا تنقلوا لعبة السياسة القذرة للاقتصاد ولا يعميكم التشفي والحقد علي كيانات ناجحة كي تفشل بسببكم وتعتبروه نجاحا … قدموا مصلحة البلد والا فالتاريخ لا يرحم