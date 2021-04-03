صلاح مناع يغرد بمنشور مثير





كتب صلاح مناع؛ المتحدث باسم لجنة إزالة التمكين؛ في تويتر قائلاً: عرض بيانات كاذبة وتقديم وقائع غير صحيحة وعرضها على الجمعية العمومية لشركات المساهمة العامة وعرض أسعار غير حقيقية للأسهم والقيام بعمليات تداول صورية والتأثير على أسعار الأوراق المالية؛كل هذه الأفعال تعتبر جريمة ويعاقب مرتكبوها بالسجن لمدة لا تتجاوز 3 سنوات أو بالغرامة”.

صحيفة الصيحة