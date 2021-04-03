منوعات

صلاح مناع يغرد بمنشور مثير

2021/04/03
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مناع

كتب صلاح مناع؛ المتحدث باسم لجنة إزالة التمكين؛ في تويتر قائلاً: عرض بيانات كاذبة وتقديم وقائع غير صحيحة وعرضها على الجمعية العمومية لشركات المساهمة العامة وعرض أسعار غير حقيقية للأسهم والقيام بعمليات تداول صورية والتأثير على أسعار الأوراق المالية؛كل هذه الأفعال تعتبر جريمة ويعاقب مرتكبوها بالسجن لمدة لا تتجاوز 3 سنوات أو بالغرامة”.

صحيفة الصيحة

2021/04/03
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‫2 تعليقات

  2. كلامك قانوني ما فيهو جديد لكنك تلمح لشركات معينة وهذا الحديث يخلق بلبلة اقتصادية ويشوه سمعة البلد في نظر المستثمرين لا تنقلوا لعبة السياسة القذرة للاقتصاد ولا يعميكم التشفي والحقد علي كيانات ناجحة كي تفشل بسببكم وتعتبروه نجاحا … قدموا مصلحة البلد والا فالتاريخ لا يرحم

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