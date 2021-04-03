الأهلي المصري ينجو من الهزيمة أمام المريخ السوداني





المباراة شهدت ضياع ركلة جزاء للمريخ في الشوط الأوّل نفذّها رمضان عجب.

نجا الأهلي المصري من الهزيمة عندما أدرك التعادل أمام مضيفه المريخ السوداني في الدقائق الأخيرة من المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب”الجوهرة الزرقاء”، السبت، ضمن المرحلة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

وبادر المريخ السوداني بافتتاح النتيجة منذ الدقيقة الـ”25″ عبر المخضرم رمضان عجب، ثم أضاف سيف تيري الهدف الثاني في الدقيقة الـ”36″.

ألاّ أنّ الأهلي المصري أدرك التعادل في الدقيقة الـ”80″ عبر بدر بانون من ركلة جزاء، ثم أضاف ياسر إبراهيم في الدقيقة الـ”90″.

وحاز المريخ السوداني على النقطة الثانية بالمجموعة الأولى، فيما وصل الأهلي المصري إلى النقطة الثامنة.

باج نيوز