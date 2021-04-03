سيمبا التنزاني يكتسح فيتا كلوب الكونغولي





ضمن مباريات المرحلة الخامسة من دور المجموعات لأبطال إفريقيا.

حجز سيمبا التنزاني صدارة ترتيب المجموعة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا بالفوز 3-1 على فيتا كلوب الكونغولي على ملعب بنجامين مكابي.

وسجّل لسيمبا التنزاني، لويس ميكيسوني”30″، جوناس مكودي”36″، كلاتوس شاما”45″، وبرنارد موريسون”50″،لاري بواليا”66″، وكلاتوس شاما”84″.

وعزّز الفريق التنزاني صدارته للمجموعة الأولى بعدما حصد النقطة الـ”13″، فيما توقف فيتا كلوب الكونغولي في”4″ نقاطٍ.

باج نيوز