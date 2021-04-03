مدرب المريخ: كنا نستحق الفوز





خلال المؤتمر الصحفي، السبت.

أوضح مدرب المريخ، لي كلارك بأنّ فريقه لعب مباراة كبيرة أمام منافسٍ صعب للغاية، مبينًا أنّهم كانوا يستحقون الفوز بيد أنّ الحظ عاندهم ليسقط الفريق في التعادل.

وقال المدرب الإنجليزي خلال المؤتمر الصحفي، السبت، إنّ اللاعبين قدّموا مباراة كبيرة أمام فريقٍ لم يكن خصمًا سهلاً بأيّ حالٍ من الأحوال.

وأضاف” لعبنا مباراة كبيرة، واجهنا منافس عنيد، وأعتقد أنّ المستوى الذي ظهرنا به أمام الأهلي كنا نستحق أنّ نخرج فيه منتصرين”.

وأتمّ” هذه هي كرة القدم، لا يمكن أنّ تكون منتصرًا على الدوام كما أنّه لا يمكن أنّ تكون خاسرًا على الدوام”.

وأردف” أعتقد أنّ النتيجة عادلة في نهاية المطاف، لكوننا لعبنا أمام منافسٍ قوي”.

وأشار لي كلارك في تصريحاته إلى أنّ فريقه أضاع عددًا من الفرص السانحة للتسجيل، موضحًا أنّ لاعبيه كان بإمكانهم زيادة الغلة من الأهداف لا سيما في الشوط الأول.

وأضاف” أضعنا عديد من الأهداف، كان بإمكاننا أنّ نخرج فائزين في الشوط الأول بثلاثة أهداف على الأقل، ولكن أضعنا فرصة الاستفادة من ركلة جزاء”.

كشف الإنجليزي لي كلارك، عن أنّ فريقه تأثر بخروج مدافعه أحمد تمبش، مشيرًا إلى أنّ ذلك أربك حساباتهم في المباراة.

وقال لي كلارك، إنّ خروج تمبش أخلّ بخطته في المباراة تمامًا، مبينًا أنّه كان متخوّفًا من تأثر الدفاع بصورةٍ كبيرة، غير أنّ ضياء الدين محجوب كان في الموعد.

والسبت، حسم التعادل بهدفين لكلٍ نتيجة مباراة المريخ السوداني والأهلي المصري، ضمن المرحلة الخامسة من دور المجموعات لأبطال إفريقيا.

باج نيوز