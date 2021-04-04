جلواك يطلق برومو “دغوتات”





أطلق الممثل والكوميديان، محمد عبد المنعم جلواك، برومو الجزء الثاني من مسلسل “دغوتات”. وكشف البرومو عن استمرار العديد من الخطوط الدرامية والشخصيات من الجزء الأول.. كما ظهر عدد من الشخصيات الجديدة التي حصلت على أدوار كبيرة، من أبرزها إسلام مبارك، نجمة فيلم ستموت في العشرين.. وكان جلواك قد أكد في تصريحات سابقة لـ”خبرك” أن ثاني أجزاء دغوتات سيعرض على قناة سودانية 24، في شهر رمضان المقبل، بعد أن عرض الجزء الأول على قناة جلواك على يوتيوب.

الخرطوم: الحوش الوسيع

صحيفة الصيحة