4 أندية أوروبية تتسابق لضم ديمبلي لاعب برشلونة





تسعى عدة أندية لضم النجم الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب برشلونة الإسباني، الذي يقترب من نهاية عقده مع النادي الإسباني.

ويتعين على “ديمبلي” حسم قراره بشأن البقاء مع برشلونة أو الرحيل خلال الأشهر القليلة المقبلة، بحسب موقع “سبورت 360” المصري، الذي أوضح أن اللاعب الفرنسي سيدخل هذا الصيف في عامه الأخير من عقده مع برشلونة.

وسيكون على “ديمبلي” أن يختار بين التجديد لناديه برشلونة، أو الرحيل لخوض تجربة جديدة في ناد آخر عليه اتخاذ قراره بين التجديد أو الرحيل لخوض تجربة جديدة في مكان جديد.

وتتنافس عدة أندية أوروبية للحصول على عثمان ديمبلي، في مقدمتهم يوفنتوس ومانشستر يونايتد، إذ تحدثت تقارير صحفية عن أن عددا من الأندية تواصلت مع وكيل اللاعب لمعرفة موقفه من الرحيل عن برشلونة.

وتشمل الأندية الأربعة التي ترغب في التعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبلي كلا من يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي، إضافة إلى ليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزيين.

العربية نت