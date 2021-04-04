نيمار يوقف مفاوضاته مع باريس من أجل العودة إلى برشلونة





أوقف البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي مفاوضات تمديد عقده مع النادي الباريسي، إذ يرغب بالعودة إلى برشلونة الإسباني للعب مجدداً مع الأرجنتيني ليونيل ميسي زميله السابق بين عامي 2013-2017. وانتقل نيمار بشكل مفاجئ من برشلونة إلى باريس سان جيرمان صيف 2017 مقابل قيمة كسر عقده مع النادي الكاتاوني البالغة 222 مليون يورو، في خطوة أحدثت الكثير من جدل آنذاك. وقالت صحيفة “آرا” الكاتالونية في عددها الصادر يوم الأحد(بحسب العربية) أن ينمار بات مقتنعاً بأن ليونيل ميسي الذي ينتهي تعاقده مع النادي الصيف المقبل، ولهذا قرر تعليق مفاوضاته مع باريس سان جيرمان لتمديد عقده، للعودة إلى برشلونة واللعب مجدداً مع صديقه المقرب. وأشارت الصحيفة الكاتالونية إلى أن نيمار أبلغ مقربين من إدارة خوان لابورتا، الرئيس المنتخب مؤخراً، بأنه على استعداد لتخفيض طلباته المالية في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي. ويتماشى خبر “آرا” مع ما ذكره أندريه كوري كشاف برشلونة السابق وأحد الذين كانوا مسؤولين عن صفقة انتقال نيمار إلى برشلونة قادماً من سانتوس البرازيلي قبل 8 أعوام، إذ قال الشهر الماضي في حوار صحفي أن نيمار سيلعب مع ميسي من جديد، لكن ليس في باريس سان جيرمان، بل في برشلونة. ويستهدف برشلونة التعاقد مع النرويجي إرلينغ هالاند لاعب بوروسيا دورتموند الألماني، إذ اجتمع وكيله مينو رايولا مع رئيس برشلونة خوان لابورتا الأسبوع الماضي لبحث إمكانية انتقال اللاعب الهداف إلى إقليم كاتالونيا.

الخرطوم (كوش نيوز)