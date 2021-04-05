المحكمة تُخاطب سجن كوبر لإفادتها بعدم إحضار عوض الجاز أمامها في قضية سكر مشكور





خاطبت المحكمة أمس، إدارة سجن كوبر القومي للإفادة حول عدم إحضار وزير الصناعة الأسبق في العهد البائد عوض أحمد الجاز، إلى جانب اثنين آخرين للمثول أمامها في قضية تجاوزات مصنع سكر مشكور.

ويُواجه (الجاز) ومدير مصنع سكر مشكور محمد عبد العاطي ومدير شركة طيبة محمد عبد الحفيظ، تهماً بتجاوزات مالية في إنشاء مصنع سكر مشكور.

وقالت المحكمة الخاصة والمُنعقدة بمحكمة مُخالفات الأراضي الديم شرقي الخرطوم برئاسة قاضي الاستئناف عبد المنعم عبد اللطيف أحمد، بأنه أمهل إدارة السجن القومي كوبر لأكثر من نصف ساعة من الموعد المحدد لانعقاد جلسة الأمس لإحضار المتهم الأول (عوض الجاز) أمامه للسير في إجراءات المحاكمة – إلا أن إدارة السجن لم تحضر المتهم للجلسة، منبهاً إلى أنه وبعدها قد تلقى إفادة شفاهية من السجن تفيد بأن المتهم الأول (الجاز) مخالط لمصاب بكورونا بالسجن، مشدداً على أن المحكمة لن تأخذ بالإفادات الشفاهية بمحضر المحاكمة – إنما تتعامل وفقاً للمستندات التي تودع أمامها حول مخالطة المتهم لآخر بكورونا، وأكدت المحكمة أن سلطات سجن كوبر لم تقدم أي مستندات طبية توضح إخضاع المتهم للكشف أو إجراء فحوصات له بسبب جائحة كورونا، كما نفت المحكمة في الوقت ذاته تلقيها خطابا رسميا يبين تاريخ مخالطة المتهم عوض الجاز لمصاب بكورونا، وقرّر قاضي المحكمة مخاطبة إدارة سجن كوبر القومي للإفادة حول تاريخ مخالطة المتهم عوض الجاز، لمصاب بكورونا ومدِّها بنتائج الفحوصات الطبية التي خُضع لها.

الخرطوم ـ محمد موسى

صحيفة الصيحة