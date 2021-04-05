الشرق: السودان يتحفظ على المبادرة الإماراتية بشأن الحدود مع إثيوبيا





قالت مصادر بالحكومة الانتقالية لقناة “الشرق”، إنه توجد خلافات داخل الحكومة الانتقالية بشأن المبادرة الإماراتية التي تنص على استثمار الأراضي السودانية لصالح إثيوبيا.

وكشفت المصادر أن السودان تحفظ على المبادرة الإماراتية بشأن الحدود مع إثيوبيا، التي نصت على استثمار الأراضي السودانية مع الجانب الإثيوبي، دون الحديث عن وضع العلامات الحدودية. وتمسك السودان بضرورة وضع العلامات الحدودية مع إثيوبيا. هذا وسوف يعقد اجتماع مهم لمجلس الأمن والدفاع اليوم بشأن المبادرة الاماراتية.

صحيفة السوداني