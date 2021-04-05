وقفة احتجاجية لجماهير المريخ وهتافات ضد شداد وسوداكال





رفعت لافتات قالت فيها” المريخ لشعبه ولشعبه القرار، جمعية 27 هي القرار”.

نظّمت جماهير نادي المريخ وقفة احتجاجية، الأثنين، أمام مباني اتحاد كرة القدم السوداني.

وأشعلت جماهير المريخ الإطارات وأغلقت عدّة شوارع حول اتحاد الكرة.

وهتفت الجماهير الحمراء ضد رئيس اتحاد كرة القدم، كمال شداد ورئيس نادي المريخ آدم عبد الله سوداكال، وطالبهم برحيلهم.

ويسود الغموض الإداري نادي المريخ في وقتٍ أعلن فيه المكتب التنفيذي عن إجازة النظام الأساسي ونهاية فترة آدم سوداكال.

وفي السابع والعشرين من مارس المنصرم، أعلن نادي المريخ إجازة النظام الأساسي وإنهاء مجلس سوداكال وتكليف المكتب التنفيذي بإدارة المهام إلى حين إجراء جمعية عمومية بعد”45″ يومًا.

باج نيوز