الدومة لمواطني الجنينة: ابقوا في منازلكم





الدومة تمنى عاجل الشفاء للجرحى والرحمة والمغفرة للضحايا، لكنّه دعا إلى البقاء في المنازل.

حثّ والي غرب دارفور، محمد عبد الله الدومة، المواطنين في مدينة الجنينة على الحيطة والحذر والتحليّ بالصبر.

وطالب الدومة المواطنين بالاحتكام إلى صوت العقل والبقاء في منازلهم والإبلاغ عن أيّ حالة مشتبه بها لأقرب قوّة ارتكازٍ، لتستطيع الأجهزة الأمنية أنّ تقوم بدورها في إعادة الاستقرار لمدينة الجنينة.

وقال الوالي في تدوينة على صفحته الرسمية، الأثنين” شهدت مدنية الجنينة حالة من الإنفلات الأمني بسبب مقتل شخصين وجرح شخص آخر في ليلة يوم السبت 3 أبريل مما أدّى إلى حالة من التوتر الأمني من قبل الخارجين عن القانون”.

وأوضح الدومة أنّهم قاموا بإجراء التدابير اللازمة بعد أنّ باشرت النيابة التحقيق في حادثة القتل.

وأضاف” لكننا نتأسف على ما جرى من حالات لبثّ الرعب بمدينة الجنينة جراء إطلاق الأعيرة النارية في حى الجبل، والثورة والتضامن والحرائق التي نشبت في عددٍ من المنازل بمربعات حي الجبل”.

والأثنين، أعلنت لجنة أطباء ولاية غرب دارفور في السودان، مقتل 18 شخصًا وإصابة 54 آخرين، جراء تجدد أعمال العنف القبلية في الولاية.

باج نيوز