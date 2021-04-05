طائرة خاصة تنقل الهلال إلى معقل مازيمبي





أكملت لجنة التطبيع بنادي الهلال ، الترتيبات الأولية لسفر بعثة فريق كرة القدم إلى مدينة لومومباشي الكونجولية، معقل مازيمبي. ويخوض فريق الهلال مباراته الحاسمة والأخيرة بالمجموعة الأولى بدوري أبطال افريقيا، أمام مازيمبي يوم الجمعة المقبل. وسيطير الهلال بحسب صحيفة السوداني إلى لومومباشي صباح يوم 7 إبريل المقبل، بطائرة خاصة، وذلك حتى يتجنب إرهاق السفر بين المطارات. ويحتل الهلال الترتيب الثالثة بالمجموعة الأولى بـ4 نقاط، ويحتاج للفوز على مازيمبي ليتأهل لدور الثمانية، وبالمقابل يخسر شباب بلوزداد صاحب المركز الثاني بـ6 نقاط، أمام مضيفه صن داونز الجنوب فريقي.

الخرطوم ( كوش نيوز)